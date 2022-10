KRALENDIJK- In de tweede helft van november zal de baarmoederhalskankerscreening van start gaan op Bonaire. De screening is voor vrouwen van 30 – 60 jaar.

De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. Zo worden er afspraken gemaakt met alle betrokkenen zoals de huisartsen en laboratoria. Deskundigheidsbevordering is ook een belangrijk onderdeel van de voorbereiding.

Op 22 oktober vond er een training plaats voor doktersassistenten, verpleegkundigen en huisartsen. De training werd gegeven door Bevolkingsonderzoek Nederland. Voor de uitvoering van de screening in Caribisch Nederland gelden dezelfde kwaliteitseisen als in Europees Nederland. Begin november zal Bevolkingsonderzoek Nederland ook naar St. Eustatius en Saba gaan om dezelfde training te geven, daar is eerder dit jaar al gestart met de screening baarmoederhalskanker.

Informatieavond

Op dinsdagavond heeft Bevolkingsonderzoek Caribisch Nederland namens RIVM een informatieavond georganiseerd voor zorgprofessionals over het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.

Binnenkort zullen de eerste vrouwen een uitnodigingsbrief ontvangen om mee te doen aan het onderzoek.