KRALENDIJK – Vroeger als iemand ziek was werd hij of zij naar een kruidendokter gebracht. De medicijnen waar men mee werkten, bestonden uit geneeskrachtige kruiden. Je had bijvoorbeeld, ‘ranka slijm’, stroop van kalebas, medicijn voor maagpijn en ‘manteke bela’. Er zijn nog steeds mensen die deze medicijnen kunnen maken.

Zaterdag 29 oktober is de volgende editie van het cultuurevenement van “Nos Zjilea” bij Cultuurpark Mangazina di Rei met als thema: “Traditionele gebruik van geneeskrachtige kruiden”. Mevr. Letycia Beaumont, die veel kennis overgekregen heeft van haar grootouders over geneeskrachtige kruiden, zal deze komen delen. Zij zal een presentatie houden over haar theeën die ze maakt op natuurlijke basis en ze zal vertellen wat de voordelen ervan zijn.

De gewoontes die we hebben met betrekking tot ons eetpatroon heeft natuurlijk invloed op onze gezondheid. Je bent wat je eet. Vis is een gerecht dat beschouwd wordt als heel gezond. Dhr. Julius Clarenda, een Zeeman met veel passie die afkomstig van een vissersfamilie, zal een presentatie geven over onze lokale vissoorten.

De cultuurmarkt met zijn lokale verse producten zoals lokaal geproduceerde natuurlijke vruchtensappen, lokale kruidenthee, lokale lekkernijen, lokale kunst zal niet ontbreken. ‘Nos Zjilea’ is ideaal als je zin hebt om iets gezelligs te doen met familie en vrienden.

De keuken gaat open om 10 uur ’s morgens met een grote verscheidenheid van soepen en de mogelijkheid om gedurende de middag verschillende lokale creoolse gerechten te proeven, waaronder ook visgerechten. Mis het niet. Dit alles in een gezellige sfeer met een “live” optreden van “Farlys Entertainment” en de lokale band “JC & Friends”. Ook is er een danspresentatie van de jongeren van de “ACE Kids Club” onder leiding van Segni Bernadina.

Beleef ‘Nos Zjilea’, hét maandelijkse culturele evenement van Bonaire, deze maand op zaterdag 29 oktober van 10.00 tot 15.00 uur bij Cultuurpark Mangazina di Rei.