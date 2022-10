DEN HAAG – Coalitiepartij ChristenUnie wil dat het kabinet een plan opstelt om Caribisch Nederland beter te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. Aanleiding voor het verzoek is een recent onderzoek van de Vrije Universiteit in Amsterdam, in opdracht van Greenpeace.

Daarin staat dat een zeker een vijfde deel van Bonaire vanaf 2050 onder water kan komen te staan door de stijging van de zeespiegel. Een motie die hij donderdag samen met D66-Kamerlid Jorien Wuite indiende, gaat op 1 november in stemming.

De twee Kamerleden streven naar een Deltaplan, in ieder geval voor Bonaire, St Eustatius en Saba, de drie bijzondere gemeenten van Nederland. Nederland is volgens hen bij uitstek het land om vroegtijdig in te kunnen grijpen.

Wat de twee Kamerleden betreft gaan de lokale overheden en de deltacommissaris met zo’n plan aan de slag. Zij kunnen dan meteen ook kijken naar wat Curaçao, Aruba en St Maarten nodig hebben, de autonome landen van het Koninkrijk.

Ook Kamerlid Sylvana Simons van BIJ1 pleitte nadrukkelijk voor vervolgonderzoek dat het kabinet moet instellen naar de gevolgen van de klimaatverandering. Snelle actie is volgens haar nodig omdat de effecten nu al te zien zijn van de hogere temperaturen, zoals een tekort aan water en meer risico’s op orkanen.