KRALENDIJK- De Union Patriótiko Boneriano, beter bekend als de UPB, heeft op zaterdag gevierd dat de partij op 23 oktober precies 53 jaar oud wordt.

In een bijeenkomst bij het partijhuis van de UPB, het Kas Patriótiko, werd uitgebreid stilgestaan bij de op handen zijnde verjaardag. Verschillende aanwezigen voerden het woord, waarbij zij terugblikten op de historie van de groen partij. UPB gedeputeerde James Kroon zei blij te zijn met de grote opkomst. Volgens hem komen de boodschap en het geluid van de UPB goed aan bij de bevolking.

Fractieleider van de groene partij in de eilandsraad, Esther Bernabela meent dat bij de UPB de mens centraal staat. Hoewel de partij volgens Bernabela in het verleden wel eens fouten heeft gemaakt, heeft zij in de loop der jaren ook veel geleerd. Volgens Bernabela is een nog sterkere focus op de mensen van het eiland belangrijk.

Nieuwe gezichten

Behalve oude gedienden waren er ook nieuwe gezichten die door de partij werden geïntroduceerd, waaronder voormalige Paboso gedeputeerde Yona Chirino, Karel Visser van Karel’s Beach Bar en Marvin Abdul.

De partijen op het eiland maken zich op voor de verkiezingen die in maart van het komende jaar plaats zullen vinden.