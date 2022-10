ORANJESTAD/THE BOTTOM- MCB bank op Bonaire is de afgelopen dagen bezig geweest met een grote actie om alle rekeninghouders van de Windward Island Bank (WIB) te voorzien van nieuwe bankpassen.

Rekeninghouders op beide eilanden vielen tot zover onder de Windward Island Bank, die gevestigd is op St. Maarten. Vanaf 1 november gaan zij echter administratief vallen onder de MCB Bonaire. Dat is logisch, omdat de drie BES-eilanden gezamenlijk vallen onder het toezicht van de Nederlandsche Bank, terwijl banken op Curaçao en St. Maarten vallen onder de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten (CBCS).

De MCB en WIB wijzen klanten er al enige tijd op dat hun oude WIB bankpassen en credit cards vanaf 1 november niet meer zullen functioneren. Om te kunnen binnen of online te kunnen betalen, moeten zij beschikken over de door MCB Bonaire uitgegeven passen.

Niet blij

Veel rekeninghouders op de twee kleinste BES-eilanden zijn nog niet heel blij met de actie. Diverse klanten sprake van erg lange rijen bij het omwisselen. Klanten van de Windward Island Bank in St. Eustatius kunnen gewoon bij de bank terecht. Op Saba heeft de bank inmiddels geen fysieke aanwezigheid meer en moeten klanten de nieuwe pas ophalen bij het bestuurskantoor in The Bottom.

Daarnaast gaan ook de op Bonaire van toepassing zijnde tarieven voor bijvoorbeeld het storten van cash geld nu gelden voor rekeninghouders op St. Eustatius en Saba. Die zullen daarmee beduidend meer kwijt zijn, dan tot nog toe het geval was.