In samenwerking met Fundashon Kunuku Kakelvers (FKK) delen wij graag een berichtje van een kat of een hond die het verdient wat extra in het zonnetje gezet te worden en uiteraard op zoek is naar een nieuw huisje. Lees je dit vanuit Nederland en zou je graag deze hond of kat willen adopteren, dan kan dat ook!

Maak kennis met de vrolijke Flemming:

Flemming is een ontzettend lief reutje die begin april hier bij FKK geboren is nadat zijn mama nog geen 24 uur bij ons binnen was. We snappen er niks van dat Flemming nog niet geadopteerd is gezien al zijn broertjes en zusjes al een gouden mandje gevonden hebben

Flemming is een echte allemansvriend en vind het heerlijk om te kroelen met alle vrijwilligers. Hij is vaak een van de eerste die bij je op schoot springt. Ook kan hij lekker spelen met alle andere hondjes die los rondlopen op ons veld.

Flemming vindt het leuk om mee te gaan in de auto en loopt ook redelijk mee aan de riem. Op het strand is hij vooral rollend in het zand te vinden.

Hebben we uw interesse gewekt? Neem dan contact op met FKK animal rescue op nummer: +5997808020 Of nog beter, kom langs. Je kunt ons bezoeken van Maandag t/m Zondag van 09:00 tot 12:00. Tot snel!

FKK Animal Rescue kun je vinden aan de Flor di Cuba 40, Kralendijk, Telefoon +599-780-8020

Voor meer info of wil je andere hondjes of katjes bekijken? Ga dan naar de facebook pagina van Fundashon Kunuku Kakelvers waar je de meest recente info kunt bekijken. Facebook Fundashon Kunuku Kakelvers