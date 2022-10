DEN HAAG – Nederland gaat zich niet bemoeien met een klacht van SanDS Vastgoed & Beheermaatschappij NV op Sint Eustatius over het Pensioenfonds Caribisch Nederland, PCN.

De Kamer had om de brief gevraagd die de staatsecretaris naar het bedrijf had gestuurd, nadat die een klachtbrief bij haar had gedeponeerd.

De klacht betrof het handelen van functionarissen van of namens het

Pensioenfonds Caribisch Nederland in de afwijzing van een financieringsaanvraag.

Het kabinet heeft geen bemoeienis heeft met of verantwoordelijkheid in het

handelen van het fonds. Daarom heeft Van Huffelen de klacht na goed overleg met het fonds doorgestuurd naar de externe compliance officier van het pensioenfonds, die de klacht inmiddels in behandeling heeft genomen en buigt zich over de wijze waarop het proces is doorlopen en afgehandeld.

Het bestuur van PCN zei eerder al dat de eventuele bevindingen van de compliance officier met vertrouwen tegemoet wordt gezien.