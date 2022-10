WILLEMSTAD – Tijdens de expedities in de Caribische Zee zijn in twee jaar tijd 21 soorten walvissen en dolfijnen geregistreerd, waaronder veel jonge dieren. Maar meer dan de helft van de waargenomen walvisachtigen heeft littekens van bijvoorbeeld propellers, netten en botsingen toegebracht door de mens.

Dat meldt de Caribbean Cetacean Society, CCS. Die heeft met steun van het Wereld Natuur Fonds, de Dutch Caribbean Nature Alliance en andere partners onderzoek gedaan naar walvissen en dolfijnen in de Kleine Antillen.

CCS onthult de nieuwste resultaten nu het zes nieuwe wetenschappelijke expedities heeft afgerond in 2022 over de hele Kleine Antillen. Uit de bevindingen blijkt dat onze wateren zeer rijk, maar bedreigd zijn.

Ti Whale An Nou

Ti Whale An Nou, onze kleine walvissen, is het grootste walvisonderzoeksprogramma dat ooit in het Caribisch gebied is uitgevoerd. Het is in de eerste plaats een lokaal project, geleid en uitgevoerd door gemotiveerde Caribische eilanders uit Anguilla, Martinique, St Lucia en de Nederlandse Cariben, die bezorgd zijn over het behoud van hun eilanden.

Verschillende medewerkers van het Saba Marine Park, St. Eustatius National Parks en Wereld Natuur Fonds versterkten het team van CCS voor deze expeditie. Aangezien walvisachtigen geen menselijke grenzen erkennen, is samenwerking essentieel om ze te bestuderen en te beschermen.

Daarom heeft de CCS in het veld internationale deelnemers bijeengebracht, waaronder leden van de regering en beschermde zeegebieden van negen eilanden.

Ecosysteem

Alle Caribische eilanden zijn voor hun voedsel en inkomen afhankelijk van het mariene ecosysteem, dus is het belangrijk dit te beschermen.

Walvissen en dolfijnen spelen een essentiële rol bij het in goede staat houden van onze ecosystemen. Zij zijn de pijlers van de blauwe economie.

Door het huidige gebrek aan gegevens wordt het natuurlijk erfgoed niet doeltreffend beschermd. Daarom gaat de CCS door met het organiseren van inventarisaties op alle eilanden. Dit is een primeur op het gebied van duurzame samenwerking en bescherming van walvisachtigen in het Caribisch gebied.