ORANJESTAD- De Makana Ferry, die een lijndienst onderhoudt tussen St. Maarten, St. Eustatius en Saba gaat St. Kitts toevoegen aan de lijst met bestemmingen. Twee keer per week zal de Makana de route twee maal daags varen, met een ochtend- en een middagverbinding.

Een scheepsroute tussen St. Eustatius en het nabijgelegen St. Kitts was altijd een vurige wens op St. Eustatius en ook één die vanaf het begin in de planning stond. De voortdurende COVID-19 pandemie gooide daarbij echter roet in het eten, vooral omdat St. Kitts een vrij restrictief toelatingsbeleid voerde.

Start

Na afschaffing van de inreisbeperkingen acht de Makana de tijd rijp voor de verdere expansie van de dienstverlening. De eerste trips tussen St. Eustatius en St. Kitts zal op 31 oktober 2022 worden uitgevoerd. De vaartijd tussen de twee eilanden bedraag 1 uur en 10 minuten.