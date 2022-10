KRALENDIJK- Op donderdag vond de Dag van de Jeugdprofessional 2022 plaats. Sinds 2018 was het dit jaar weer mogelijk om deze dag samen en fysiek te vieren, na de coronaperiode. Ook was het online mogelijk deze conferentie te volgen voor collega’s van de bovenwindse eilanden en in Nederland.

De directeuren van Sentro Akseso Boneiru, Expertisecentrum Onderwijs en Zorg, Mental Health Caribean, openbaar lichaam Bonaire, Voogdijraad en Zorg en Jeugd willen met deze dag de jeugdprofessionals de gelegenheid geven om samen kennis en ervaringen uit te wisselen, binnen het thema: “Ruimte, richting en regie geeft Professionele Autonomie”.

Verbetering

De ochtend stond in het teken van kennismaking, presentaties en ook een beetje beweging. De middag bestond uit workshops, gegeven door jeugdprofessionals voor jeugdprofessionals. De resultaten van alle uitgewisselde kennis worden gebruikt voor verbeteringen in de uitvoering en de samenwerking ten behoeve van de jeugd.