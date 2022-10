DEN HAAG – Het sociaal minimum komt mogelijk toch eerder dan verwacht. Tijdens het begrotingsdebat Koninkrijksrelaties zei staatssecretaris Alexandra van Huffelen dat het vizier op invoering van een sociaal minimum ligt in 2024.

Tot nog toe hield het kabinet vast aan een ijkpunt sociaal minimum dat in 2025 moet worden gerealiseerd. Het ijkpunt ligt veel lager dan wat nodig is om rond te komen in Caribisch Nederland.

Of een nieuwe datum gehaald wordt staat nog te bezien. De staatssecretaris vindt dat er wel nieuw onderzoek nodig is, dat volgend jaar begint.