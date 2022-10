KRALENDIJK- De Justitiedriehoek op Bonaire bestaande uit het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN), het Openbaar Ministerie (OM) en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) maken zich zorgen over toenemend geweld op straat.

Dat zegt de driehoek naar aanleiding van de geweldadige vechtpartij in het centrum van Kralendijk die afgelopen week plaats vond. Inmiddels zitten twee van de daders vast voor hun aandeel in de zaak.

De driehoek maakt zich zorgen om het gedrag van sommige omstanders bij geweldsincidenten. “In plaats van te interveniëren, hulp te bieden aan slachtoffers of de politie te bellen, steken zij hun tijd in het filmen van het geweld en het posten van de video’s op social media. Dit handelen is niet alleen volstrekt respectloos naar slachtoffers en andere personen op beeld, maar draagt ook niet bij aan een prettig uitgaansklimaat en een veilig Bonaire”, aldus de drie organisaties.

Aangeslagen

Waarnemend Gezaghebber Nolly Oleana toont zich aangeslagen over het voorval van afgelopen week: “Sommige mensen op Bonaire hebben het misschien niet makkelijk. Misschien drinken ze te veel of gebruiken verdovende middelen. Dat is allemaal niet ok, maar dat mag NOOIT een reden of aanleiding zijn voor gebruik van geweld. Respecteer elkaar, of tolereer elkaar op zijn minst”, zegt Oleana. Hij roept burgers op met elkaar in gesprek te gaan over het onderwerp.