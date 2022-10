DEN HAAG – De Tweede Kamer is akkoord met de afspraak tussen Nederland en de Dominicaanse Republiek over de maritieme grenzen. De afspraak zelf werd al in 2021 in een verdrag overeengekomen. De Eerste Kamer behandelt het voorstel op 1 november als hamerstuk.

Het betreft een afbakening van zeegebieden van het Koninkrijk in het Caribisch gebied, waarmee de zeegrens met de Dominicaanse Republiek wordt vastgelegd.

Deze afbakening is in overleg met de andere landen binnen het Koninkrijk tot stand gekomen, in het bijzonder met Aruba en Curaçao, omdat de tot stand gebrachte afbakening betrekking heeft op de zeegebieden van beide landen. De goedkeuring geldt voor het gehele Koninkrijk.

Het verdrag voorziet in een afbakening van de zeegebieden waar beide Staten op grond van het recht van de zee aanspraak op kunnen maken.

Dit betekent in de praktijk dat het verdrag de afbakening inhoudt van de exclusieve economische zone van de landen Aruba en Curaçao en daarmee een afbakening van bevoegdheden bevat, die op grond van het recht van de zee door de kuststaat in dat zeegebied mogen worden uitgeoefend. Dit kan van belang zijn voor visserijbeheer en bescherming van het mariene milieu of wetenschappelijk zeeonderzoek.