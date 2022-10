KRALENDIJK- Interim Gezaghebber Reynold (Nolly) Oleana is niet bereid om het onderzoek te leiden, conform de motie die afgelopen week in de eilandsraad over dat onderwerp werd aangenomen.

Oleane stelde in de vergadering van dinsdagavond, welke hij zelf voorzat, dat niemand hem had geconsulteerd over de bereidheid een dergelijk onderzoek te doen. “Eigenlijk vindt ik het getuigen van een gebrek aan respect voor mijn persoon, dat er beslist wordt dat ik iets zou moeten doen, terwijl niemand met mij besproken heeft of ik dat ook zou willen doen”, zei Oleana.

Dat is overigens niet het enige of het belangrijkste argument. Volgens Oleana is er sprake van een welhaast onuitvoerbare opdracht, omdat er nauwelijks een kader is aangegeven, waarbinnen het onderzoek zou moeten worden uitgevoerd. “Zo staat er niet omschreven waarnaar precies onderzoek moet worden gedaan, of over welke periode het gaat”, aldus Oleana.

Oleana vroeg zich ook af of de stemming over de motie wel correct was verlopen, conform het interne regelment van de Eilandsraad, die duidelijk beschrijft hoe een stemming dient te verlopen.

Vervelende positie

Als laatste punt bracht Oleana naar voren dat een onderzoek uitgevoerd door hem als waarnemend gezaghebber naar de gezaghebber, hem mogelijkerwijs in een bijzondere vervelende positie zou brengen ten opzichte van Rijna.