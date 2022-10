KRALENDIJK – Het gebruik van de nieuwe ferryverbinding tussen Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten blijft fors achter bij het vliegverkeer tussen de eilanden. Dat blijkt uit onderzoek van de redactie van Bonaire.nu.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen claimde in een brief aan de Tweede Kamer dat de ferry tussen december 2021 en juli van dit jaar door 9.090 passagiers is gebruikt en het vliegtuig door 7.625 passagiers. Haar conclusie was dat de ferry frequenter wordt gebruikt dan het vliegtuig.

Het is niet duidelijk op welke cijfers de staatssecretaris haar uitspraken baseert, over het ferry gebruik is nog niets bekend. Maar over het vliegverkeer des te meer. Dat wordt namelijk bij gehouden door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Vliegverkeer

Vanaf het Roosevelt Airport in Sint Eustatius kwamen en vertrokken in de eerste zes maanden van dit jaar en december 2021, 11.470 passagiers en vanuit de luchthaven van Saba was dat aantal 11.770. Samen komt het aantal vertrekkende en aankomende passagier op 23.240.

Het ferryverkeer legt het met deze cijfers ruim zes keer af ten opzichte van het vliegverkeer.

De vliegcijfers beslaan bovendien een maand minder dan de ferryperiode, omdat de maand juli nog niet is vrijgegeven door het CBS.

De redactie heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gevraagd om een reactie, maar die is niet gegeven.