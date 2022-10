Basisschool De Pelikaan op Bonaire zoekt vanaf 1 januari 2023 een

Groepsleerkracht (inval) bovenbouw

Wat bieden wij?

● een baan op een school voor algemeen bijzonder onderwijs op Bonaire

● een aanstelling van één jaar met uitzicht op een vast dienstverband

● een team dat bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten en vakleerkrachten voor

Engels, Papiaments, gym en muziek

Wij zoeken een leerkracht die

● een pabo diploma heeft

● een grote mate van flexibiliteit en zelfstandigheid heeft

● om kan gaan met cultuurverschillen

● uitdagingen niet uit de weg gaat

● proactief, doortastend en enthousiast is

● werkervaring heeft met anderstaligen

● Papiaments spreekt of bereid is tot het leren van de taal

Enthousiast?

Spreekt deze functie je aan en heb je zin om bij ons te komen werken, mail dan je brief en CV

vóór 1 november 2022 naar [email protected]

We kijken uit naar je reactie!

