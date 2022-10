KRALENDIJK – Afgelopen vrijdag 14 oktober is mr. J.R. Veerman geïnstalleerd tot lid van het Gemeenschappelijk Hof. Dit gebeurde in een buitengewone zitting ter gelegenheid van de installatie in het Courtyard by Marriott.

Gezaghebber E. Rijna: “Ik ben blij dat het gemeenschappelijk hof weer lokaal versterkt is met een ervaren rechter. Dit is essentieel voor onder andere een sterke justitieketen.”

Mr. J.R. Veerman was per 1 september door de Rijksministerraad benoemd tot lid van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Daarvoor werkte hij als rechter bij de rechtbank Gelderland.