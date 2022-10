WILLEMSTAD – Het marineschip Zr.Ms. Holland is afgelopen zaterdag aangekomen in Willemstad. Het patrouilleschip heeft de taken overgenomen als stationsschip van recordhouder aan drugsvangsten Zr.Ms. Groningen. Het patrouilleschip Zr.Ms. Holland blijft de komende zeven maanden in het Caribisch gebied.

De Koninklijke Marine heeft altijd een stationsschip in het Caribisch gebied dat onder andere inzetbaar is voor anti-drugsoperaties, anti-mensensmokkel, search and rescue-taken en noodhulp na natuurrampen, zoals aardbevingen en orkaanpassages.

Het stationsschip kan op zee worden ingezet door zowel de Kustwacht Caribisch gebied als het Amerikaanse samenwerkingsverband Joint Interagency Task Force South.

Drugsvangsten

Vrijdag 14 oktober kwam Zr.Ms. Groningen terug Nederland in haar thuishaven Den Helder. Het schip was sinds mei 2022 voor een grote hoeveelheid taken beschikbaar in het Caribisch gebied, maar behaalde de meeste resultaten op het gebied van illegale drugssmokkel.

Niet eerder had een Nederlands marineschip zoveel drugsonderscheppingen tijdens een inzetperiode in het Caribisch gebied. Met in totaal zeventien drugsvangsten en een onderschepte hoeveelheid van ruim 15.600 kilo cocaïne en ruim 3500 kilo marihuana heeft Defensie de illegale drugshandel een forse klap toegebracht.

Dit jaar staat de teller aan drugsvangsten van de stationsschepen in totaal al op ruim 23.000 kg. Zr.Ms. Holland heeft de taken als stationsschip van Zr.Ms. Groningen overgenomen. De Koninklijke Marine werkt in het Caribisch gebied met een groot aantal landen samen bij drugsbestrijdingsoperaties.