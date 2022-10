CARACAS – De Iraanse minister van Olie, Javad Oji, heeft de lancering aangekondigd van de eerste extraterritoriale raffinaderij van het land, El Palito genaamd. Die staat in Venezuela en heeft een verwerkingscapaciteit van 100.000 vaten per dag.

“Dit is een al lang bestaande en 43 jaar oude droom die wordt gerealiseerd door de inspanningen van mijn collega’s bij de National Iranian Oil Refining and Distribution Company”, zei Oji zondag.

Tijdens een energieseminar over brandstofvoorziening en -diensten zei de minister dat de lancering van deze raffinaderij in Venezuela slechts het begin is van een alomvattend plan op basis waarvan de Islamitische Republiek dergelijke raffinaderijen ook in andere bevriende landen zal bouwen.

Iran tekende in mei een contract van 116 miljoen dollar met het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA om de raffinaderij te repareren en uit te breiden.

Iran heeft ook Venezolaanse zware olie en andere grondstoffen geruild voor benzine, condensaat, raffinaderijonderdelen en technische assistentie, terwijl het land lichtere olie krijgt om als verdunningsmiddel te gebruiken.

Nu de olieproductie zwaarder wordt, worstelt Venezuela met het verkrijgen van medium en lichte soorten voor zijn raffinaderijen, wat bijdraagt ​​aan een beperkte productie en een periodieke schaarste aan motorbrandstoffen.

Het Zuid-Amerikaanse land heeft ook steeds meer behoefte aan lichtere ruwe olie of geraffineerde producten om zijn extra zware olie-output om te zetten in exporteerbare kwaliteiten.

In totaal heeft Venezuela dit jaar meer dan 24 miljoen vaten Iraanse ruwe olie ontvangen en 21 miljoen vaten geleverd onder de eerder dit jaar uitgebreide swapovereenkomst.