PROGRAMMAMEDEWERKER VOETBALONTWIKKELING (0,5 FTE)

De FFB is in het seizoen 2019/’20 gestart met het Programma Voetbalontwikkeling Bonaire, in samenwerking met de KNVB en sportadviesbureau NMC Bright. Het Programma Voetbalontwikkeling Bonaire draagt bij aan het realiseren van een stabiele voetbalstructuur, sterke clubs, positieve voetbalcultuur en indirect gezondere, inclusievere en meer actieve maatschappij. Wegens het succes tot nu toe is er ruimte voor een extra programmamedewerker voetbalontwikkeling.

Het programma is een meerjarig programma waarin we duurzaam investeren in clubontwikkeling en kaderontwikkeling (trainers, coaches, scheidsrechters, bestuurders, etc.). Het Programma Voetbalontwikkeling Bonaire moet uiteindelijk bijdragen tot duurzame ontwikkeling van voetbal op het eiland. Met het programma investeren we in het opleiden en begeleiden van vrijwilligers bij de clubs, zoals bestuurders en coaches, zodat er meer kennis en expertise beschikbaar is voor de ontwikkeling van voetbal.

Door clubs te ondersteunen, zodat ze zich nog beter organiseren draagt het programma bij aan het hanteren van een veilig sportklimaat. Het ondersteunen van clubs bij het creëren van een positieve sportcultuur en verbeteren van jeugdopleidingen leidt tot meer en betere jeugdspelers. Voor de ontwikkeling van kinderen is het essentieel om hun talenten te ontdekken en daarin gestimuleerd te worden. Voetbal heeft de mogelijkheid om jeugd perspectief te bieden op een betere toekomst. Het draagt bij aan hun zelfvertrouwen en het ontwikkelen van competenties, zoals samenwerken en weerbaarheid.

Voor het uitvoeren van het Programma Voetbalontwikkeling Bonaire zoekt de FFB een programmamedewerker die in dienst komt van de FFB en mede begeleid wordt door de KNVB en NMC Bright.

Wat ga je doen?

De Programmamedewerker wordt verantwoordelijk voor:

In samenwerking met de KNVB organiseren van trainer/coach en scheidsrechtersopleidingen ;

; (Ondersteunen bij de) organisatie van de jeugdcompetitie U7 t/m U19;

U7 t/m U19; Ondersteunen bij de organisatie van seniorencompetitie;

Ondersteunen van bestuurders bij het structureren en organiseren van clubs;

Levert een bijdrage aan het creëren van een gezonde financiële exploitatie van bond en clubs;

Ondersteunen bondsbestuur bij communicatie clubs;

(Verder) implementeren van digitalisering middels FOYS;

Ondersteunen bondbestuur bij communicatie.

Wie ben je?

De Programmamedewerker beschikt over de volgende competenties en vaardigheden:

Beschikt over uitstekende organisatorische vaardigheden;

Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden;

Is in staat (financiële) administratie te doen;

Is in staat de belangen van de FFB te behartigen en verhoudingen van/met stakeholders te overzien en hier passend naar te handelen;

HBO werk- en denkniveau;

Spreekt en schrijft Papiaments en Nederlands;

Je bent bereid om in de avonden en weekenden te werken;

Een voetbaltechnisch diploma is een pré.

Wat bieden wij?

Als je van voetbal houdt, is deze baan een unieke kans. Wij bieden je een uitdagende parttime functie (0,5 fte) bij de FFB met begeleiding vanuit de KNVB en sportadviesbureau NMC Bright wat volop kansen biedt voor persoonlijke groei. We bieden primaire arbeidsvoorwaarden die in overeenstemming zijn met de zwaarte van de functie. De functie duurt zo langt het programma loopt, voor nu tot en met december 2023 met kans op verlenging en start in januari 2023.

Heb je interesse?

Herken je jezelf in het bovenstaande profiel? Solliciteer dan direct door jouw cv en motivatiebrief toe te sturen aan Sander de Brito Roque van NMC Bright ([email protected]). Je kunt solliciteren tot en met woensdag 2 november 2022.

Alle sollicitatie worden behandeld door een commissie die bestaat uit twee bestuursleden van de FFB, de huidige programmamedewerker voetbalontwikkeling, een consultant sport van NMC Bright en specialist internationale partnerships van de KNVB. De gesprekken zullen, afhankelijk van de reacties, online of op Bonaire plaatsvinden.

Voor meer inhoudelijke informatie over de functie, kun je contact opnemen met Sander de Brito Roque, Consultant Sport bij NMC Bright, via 06-53642620.

