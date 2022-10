KRALENDIJK – Bonaire Hotel and Tourism Association (BONHATA) heeft tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering die op 27 september bij Delfins Beach werd gehouden, afscheid genomen van Bas Noij als voorzitter. Bas Noij legt na vier jaar zijn functie neer en draagt het stokje nu officieel over aan Luite Berkenbosch.

Noij zei tijdens zijn afscheidstoespraak dat hij het een groot voorrecht vond om negen jaar lang deel uit te maken van het bestuur: “Ik heb intens genoten van deze tijd met jullie allemaal. De sector heeft in de afgelopen negen jaar veel meegemaakt en het was voor mij een groot voorrecht om bij zoveel ontwikkelingen betrokken te zijn. Ik heb mijn best gedaan om BONHATA en onze sector door een tumultueuze periode van personeelswisselingen, politieke veranderingen en uitdagingen en een wereldwijde pandemie te loodsen.”

Op de algemene ledenvergadering werden ook de voorgedragen kandidaten officieel verkozen tot het nieuwe bestuur. Het bestuur bestaat nu uit Luite Berkenbosch, Voorzitter (The Bellafonte), Paul Coolen, Vice-Voorzitter (Buddy Dive), Charles Vos, Secretaris/Penningmeester (Grand Windsock), Claire Sealy (Captain Don’s Habitat), Casper Naber (Van der Valk Plaza), Michiel van Heusden (Epic Tours Bonaire), Junny Janga (Budget Rent a Car), Tom Peeters (VanEps) en Celine van de Meer (Divi Flamingo). Zij zullen de komende twee jaar met ambities de kar gaan trekken.

Inhaalslag

Berkenbosch sprak over de missie van BONHATA, de toekomstvisie over toerisme op Bonaire met duurzame groei en hoe we in de toekomst als sector het beste kunnen samenwerken. Recent zijn een aantal grote accommodaties (opnieuw) lid geworden van BONHATA, waarmee de ambitie om als accommodatiesector in zijn geheel verenigd te zijn nagenoeg gerealiseerd is. Onder het motto: samen staan we sterk, riep Berkenbosch tijdens de vergadering ook de laatste accommodaties op om zich op korte termijn aan te sluiten als lid.

Er werd ook teruggeblikt op het afgelopen jaar. De inhaalslag na COVID bijvoorbeeld heeft geleid tot een piek in het aantal bezoekers, ondanks dat een deel van de wereld nog steeds niet kan reizen zonder beperkingen. In vergelijking met voorgaande jaren is er een stijging in de Average Daily Rate (ADR) bij de accommodaties waar te nemen.

Bonaire Culinair Capital

‘Special guest’ Erik Wolf (oprichter van World Food Travel Association) gaf een inspirerende toespraak over culinair toerisme. Hij sprak over het verloop van culinaire bestemmingen, hoe de consument/reiziger is veranderd en hoe we hen de beste ervaring kunnen geven op het gebied van culinair toerisme. CEO Veroesjka de Windt sloot de avond af met een samenvatting van de prestaties van de vereniging in het afgelopen jaar op het gebied van belangenbehartiging, de verschillende samenwerkingsprojecten met Tourism Corporation Bonaire, het Openbaar Lichaam Bonaire en andere strategische partners. Ook kondigde ze de komende evenementen aan waar BONHATA samen met TCB, de accommodaties en activiteitenaanbieders zal vertegenwoordigen.