KRALENDIJK- Het voormalige eilandsraadslid voor de Partido Demokrátiko Boneriano (PDB) is van mening dat het hoog tijd is voor een nieuwe lokaal bestuur onder leiding van de rode partij.

“Ik heb met stijgende verbazing zitten kijken naar het debat over het budget van 2023 en ik kan niet anders zeggen dan dat het MPB/UPB bestuurscollege er een troep van heeft gemaakt”, zegt Pieters. Het gewezen raadslid hekelt wat hij noemt het gebrek aan visie en consistentie.

“Ik heb het gevoel dat er alleen maar op ad-hoc basis beslissingen worden genomen”. Daarnaast hekelt Pieters het feit dat het er op lijkt dat vooral vrienden van het huidige bestuurscollege worden ingeschakeld tegen lucratieve overeenkomsten van opdracht, in plaats van dat het ambenarenapparaat structureel is versterkt”.

Steun

Pieters roept de kiezers op Bonaire op goed na te denken over hun keuze bij de verkiezingen in maart 2023. “Als ik alles zo zie, dan vraag ik me echt af of mensen dit nog langer willen. Ik ben ook van mening dat het eiland er heel anders uit zou zien onder leiding van een PDB-bestuurscollege en partijleider Clark Abraham”.