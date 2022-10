KRALENDIJK- Inwoners van de wijk Hato hebben het helemaal gehad met de overlast door de aanleg van riolering. De straten van de wijk zijn al maanden opgebroken en er lijkt nog geen eind aan de werkzaamheden die onder supervisie van het Water- en Energiebedrijf Bonaire (WEB) worden uitgevoerd.

Het probleem is dat onder meer de Gouverneur Debrotweg en de Kaya Rotterdam over bijna de gehele lengte is opengebroken en vervolgens provisorisch gevuld is met zand. Dat zand spoelt met de vele regen van de afgelopen weken steeds weg. Hierdoor ontstaat niet alleen een erg onprettige situatie voor de inwoners van de wijk, maar ook nog eens een gevaarlijke.

Op sommige plaatsen is de weg over een afstand van nog geen 100 meter, drie keer over de volle breedte doorgesneden en daarna gevuld met zand. Vooral voor bromfietsen levert dit regelmatige een levensgevaarlijke situatie op.

Geen communicatie

Hoewel er initieel begrip was voor enig overlast, lijkt het WEB zich niet aan de eerder beloofde planning te houden. In eerste instantie is gecommuniceerd dat de werkzaamheden in de maand mei van dit jaar klaar zouden zijn. De afgelopen weken is in het geheel niet meer gecommuniceerd met de bewoners.

Daardoor is niet bekend wanneer de werkzaamheden zullen worden afgerond en ook niet wanneer de weg weer op fatsoenlijke wijze wordt hersteld. Op Sociale Media regent het klachten van bewoners die niet alleen het gebrek aan communicatie hekelen, maar ook de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. “Ze gooien elke gleuf minimaal 7 keer dicht om hem vervolgens weer open te leggen”, vertelt een appartement eigenaar die veel last heeft van de werkzaamheden.