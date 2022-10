KRALENDIJK- Fundashon Mariadal (FMD) heeft begrip voor het ongenoegen van klanten van de apotheken als het gaat om het inleveren van recepten een ophalen van medicijnen. Dat vertelden FMD directeur Giovanni Frans en Medisch Directeur Alex Schwengle vrijdagochtend in een persconferentie.

Een tekort aan medewerkers en met name apothekersassistenten, vermoeide medewerkers en technologische uitdagingen zijn enkele zaken die de apotheken steeds plagen. Achter de schermen wordt toch echt hard gewerkt aan de nodige verbeteringen, hoewel FMD ook begrijpt dat de resultaten daarvan voor het publiek nog niet echt zichtbaar zijn.

“Er gebeurt achter de schermen heel veel. Zo gaan we binnen de Akademia Fundashon Mariadal zelf apothekersassistenten opleiden en hopen we binnen niet al te lange tijd boxen op het eiland te introduceren waaruit patiënten vooral herhaalrecepten zelf kunnen afhalen. Die patiënten krijgen dan een pincode die ze in moeten toetsen, waarna de medicijnen in ontvangst kunnen worden genomen”, aldus Schwengle.

Afweging

De beide directeuren, die verrassend openhartig ingingen op vragen van de pers, gaven aan dat de Stichting tot zover een bewuste keuze had gemaakt om geen risico’s te nemen als het gaat om zorgvuldigheid. “Je kunt er voor kiezen de service aan het publiek optimaal te houden, of in te blijven zetten op maximale zorgvuldigheid”, aldus Frans. De directeur gaf aan dat er relatief veel tijd zit in het checken van elkaars werk. “Vooral als er sprake is van meerdere medicijnen, die bijvoorbeeld niet samengaan”.

Normalisering

FMD legde ook uit dat er sprake is van een korter en een langer lopend traject. “Op korte termijn -en dan hebben we het over een termijn van een week of twee- lukt het ons al meer mensen in te zetten en dan ook de openingstijden weer te verruimen. Maar alleen door te investeren in relatief lang lopende zaken zoals eigen opleidingen en verdere automatisering, kunnen we op de langere termijn stabiliteit garanderen”, zo legde Schwengle uit.