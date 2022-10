KRALENDIJK – Het pas opgerichte team Financieel-economische Criminaliteit heeft afgelopen maandag 10 oktober samen met het Team Digitale Opsporing van de politie een doorzoeking verricht in de kantoren van een bedrijf, in de woning van de (voormalige) eigenaar en in een met de zaak samenhangende opslagcontainer en administratiekantoor. Daarbij zijn diverse administratieve documenten in beslag genomen en digitale sporen veiliggesteld. Dit gebeurde onder leiding van de rechter-commissaris en het Openbaar Ministerie.

Begin dit jaar ontving het Korps Politie Caribisch Nederland melding van vermeende fraude binnen een verhuurbedrijf gevestigd op de Kaya International. Dit bedrijf richt zich op de verhuur van woningen namens hun eigenaren voor zowel de lange als de korte (vakantie) termijn. Het team Financieel-economische Criminaliteit (FinEC) startte een onderzoek. Uit het onderzoek bleek dat er voldoende aanleiding is het bedrijf te verdenken van fraude en valsheid in geschrifte.

Wereldwijde groei en ontwikkeling op financieel gebied, daarmee ook ontwikkelingen in financiële criminaliteit, vraagt om kennisontwikkeling en meer samenwerking in de netwerken op het gebied van Financieel-economische Criminaliteit (FINEC). Het KPCN heeft de FINEC-unit met taakaccent houders opgericht en hoopt door deze ontwikkeling financiële opsporing te versterken en Caribisch Nederland veiliger te maken.

Het FinEC-team onderzoekt de zaak verder.