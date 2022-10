KRALENDIJK – Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) wil organisatoren van evenementen en activiteiten eraan herinneren om tijdig een aanvraag te doen voor de benodigde vergunning(en). De laatste tijd ziet OLB steeds vaker dat aanvragen niet op tijd worden ingediend. Dit kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een evenement of activiteit niet kan doorgaan.

Zo is de termijn voor het aanvragen van een vergunning voor Algemene Politie Keur (APK) activiteiten 6 weken en 8 weken voor evenementen met buitenlandse artiesten. Dat betekent dat uw aanvraag 6-8 weken vóór het evenement bij OLB ingediend moet zijn. De termijn voor de Kennisgeving APK is 2 weken. Uw aanvraag is compleet als deze ook alle gevraagde documenten bevat.

Meer informatie

U dient uw aanvraag digitaal in te vullen. Welke vergunning u als organisator nodig heeft en welke procedure en termijnen er gelden voor het indienen van de aanvraag, vindt u ook op de website van het OLB