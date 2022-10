KRALENDIJK – Het benoemen, schorsen en uit functie zetten van een gezaghebber is bij wet niet de verantwoordelijkheid van de Eilandsraad. Dat zegt gezaghebber Edison Rijna in reactie op de motie, waarin hij met verlof is gestuurd. “Niet de Eilandsraad, maar de Koning heeft die bevoegdheid, die gemandateerd is aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties”, aldus Rijna.

Afgelopen dinsdag vond een openbare vergadering van de Eilandsraad plaats, waarin met vijf stemmen voor en vier tegen ingestemd werd met een verzoek aan de waarnemend gezaghebber om een onderzoek te coördineren, geleid door onafhankelijk experts, naar een vermeende schending van integriteit door Rijna. Hij zou illegale bebouwing langs de kust hebben gefaciliteerd.

De gezaghebber begrijpt dat de Eilandsraad duidelijkheid wil scheppen over bepaalde berichtgevingen die onlangs zijn gepubliceerd over zijn functioneren als gezaghebber. Hij wil dan ook ruimte geven aan het onderzoek om duidelijkheid te scheppen en gaat twee weken op vakantie.

Anders dan de Eilandsraad in de motie heeft vastgelegd, blijft Rijna als gezaghebber aan het werk. Gedurende zijn afwezigheid zal de waarnemend gezaghebber zoals vastgesteld in de wet, zijn taken waarnemen.