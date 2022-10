KRALENDIJK – De benzine op Bonaire blijft in prijs gelijk en de dieselprijs zakt met 8 dollarcent. Dit blijkt uit de laatste prijsaanpassingen welke 14 oktober ingaan. Benzine blijft $ 1.59 en diesel wordt $ 1.29

Kerosine wordt behoorlijk duurder, de prijs gaat morgen omhoog met 21 cent. Een liter kost vanaf morgen 85 dollarcent in plaats van 64.

De prijzen van de gasflessen dalen minimaal en kosten voor een grote gasfles $ 58.98 en een kleine fles $ 12.44

Op Aruba werd deze week al gewaarschuwd door de overheid dat het einde van de prijsverlagingen in zicht is, gezien de ontwikkelingen op de wereldmarkt.

OPEC

De OPEC-landen hebben onlangs besloten de productie van olie te verlagen met twee miljoen vaten olie per dag om de prijs op te vijzelen.

De impact van de productieverlaging op de olieprijzen – en dus de prijs van benzine gemaakt van ruwe olie – zal enigszins worden beperkt omdat OPEC-leden hun quota nu al niet kunnen halen.

Tijdens haar laatste vergadering in september heeft de OPEC+ de hoeveelheid olie die ze produceert in oktober met 100.000 vaten per dag verminderd.

Die symbolische verlaging deed niet veel om de lagere olieprijzen op te drijven, maar het bracht de markten op de hoogte dat de groep bereid is in te grijpen als de prijzen blijven dalen.