Word jij onze nieuwe Assistent Manager Onderhoud? In verband met de sterke groei van onze afdeling Onderhoud en Calamiteiten zijn wij per direct opzoek naar een Assistent Manager Onderhoud.



In het dagelijks draaiend houden van deze afdeling ben je mede verantwoordelijk voor het aansturen van het team onderhoud. Het assisteren van de manager onderhoud in al zijn taken welke uiteenlopen van werkopnames, ondersteunen op de buiten dienst en het dagelijks bijwerken van de administratie.



Ben jij in bezit van een rijbewijs en heb jij bij voorkeur een technische of bouw gerelateerde achtergrond? Ben je stress bestendig en kun je meedenken in oplossingen voor de meest uiteenlopende projecten?

Lijkt het je leuk om deel uit te maken van een jong en dynamisch team?



Stuur een ‘appje’ naar: +599 782 9692 of stuur je cv en motivatie naar: [email protected]

