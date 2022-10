KRALENDIJK- Op dinsdagmiddag werd vlucht 7Z 671 van EZ Air tijdens de landing op de Flamingo Luchthaven geconfronteerd met een situatie waarbij de piloten corrigerend op moesten treden.

De piloten van het toestel pasten de correcte procedure toe om het toestel veilig aan de grond te zetten, maar moesten daarbij steviger remmen, dan gebruikelijk.

Nadat het toestel op eigen kracht naar het platform was getaxied, werd geconstateerd dat de banden van het hoofdlandingsgestel leegliepen, waardoor het toestel op dat moment niet verder kon vliegen. EZ Air directeur René Winkel ontkent berichten in de media dat het toestel klapbanden zou hebben opgelopen door een harde landing. “In het geval van klapbanden zou het toestel niet naar het platform hebben kunnen taxiën of de landingsbaan hebben verlaten. De Saabtoestellen waarmee wij vliegen hebben echter een veiligheidsmechanisme in de velgen van de wielen waarbij de banden uit voorzorg langzaam leeglopen, wanneer er oververhitting dreigt. Het gaat hierbij om een zekering (fusible plug) die in dit soort gevallen smelt en die de banden gecontroleerd leeg laat lopen”.

Passagiers van de betreffende vlucht zijn later op de avond opgehaald door een vervangend toestel om hen naar respectievelijk Aruba en Curaçao te vervoeren. De technische afdeling van EZ is direct aan de slag gegaan met het vervangen van de leeggelopen banden. Het betrokken toestel kon kort voor middernacht worden teruggevlogen naar Curaçao, waar het compleet zal worden nagekeken alvorens opnieuw te worden ingezet.

Schrik

Volgens Winkel hebben de passagiers geen gevaar gelopen. “Wij begrijpen dat er passagiers zijn die zijn geschrokken, omdat de landing anders dan gebruikelijk is verlopen. Dat vinden wij uiteraard vervelend. Onze ervaren piloten hebben echter adequaat gereageerd op de situatie en daarmee een potentieel gevaarlijke situatie of beschadiging van het toestel weten te voorkomen”.