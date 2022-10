KRALENDIJK- Afgelopen week heeft het Curaçaose radiostation Paradise FM live uitgezonden vanaf Bonaire tijdens de Regattaweek.

Paradise FM werd door Tourism Corporation Bonaire (TCB) uitgenodigd om naar Bonaire te komen en enkele van onze activiteiten en evenementen op het eiland via hun zender te presenteren om toekomstige reizigers uit de regio te inspireren. TCB heeft alle updates gedeeld over wat er nieuw is op het eiland, zoals nieuwe boetiekhotels, restaurants, activiteiten en meer.

Paradise FM op 103.1 FM is gevestigd op Curaçao en zendt elke dag diverse proramma’s uit.

Bedankje

TCB wil alle mensen en bedrijven die hebben samengewerkt met het Paradise FM-team en hun bezoek tot een groot succes hebben gemaakt, hartelijk bedanken.

Een speciaal woord van dank gaat uit naar de sponsors die hun diensten en hun tijd hebben geleverd aan het team van Paradise FM: Delfins Beach Resort, Sorobon Beach Resort, Ocean Oasis en Enterprise Rent-a-car Bonaire.