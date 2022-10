KRALENDIJK – Gezaghebber Edison Rijna is door de Eilandsraad van Bonaire op verlof gestuurd. Voor twee weken mag hij zich niet in het bestuursgebouw of de eilandsraad bevinden.

Onafhankelijke experts moeten in die twee weken onder leiding van de waarnemend gezaghebber onderzoek doen naar de integriteit van Rijna.

Die kwam vorige week in opspraak na een artikel van het Nederlandse onderzoeksplatform Follow the Money. Rijna zou actief meewerken aan de illegale bouwplannen van vaak Nederlandse ondernemers.

De publicaties werpen een negatief daglicht op de integriteit en het functioneren van Rijna, zo staat te lezen in een motie die vannacht werd aangenomen. De gezaghebber heeft volgens de Eilandraadsleden een voorbeeldfunctie en zijn integriteit en dat van andere gedeputeerden bepaalt de kwaliteit en geloofwaardigheid van het bestuur.

Democraten

De motie werd met vijf tegen vier stemmen aangenomen. De voltallige PDB-fractie stemde tegen. Zij vinden dat het onderzoek zich niet moet richten tegen één persoon, maar tegen iedereen die zich mogelijk heeft ingelaten met illegale kustbebouwing op het eiland.

Een motie van de Democraten met die strekking, waarbij een openbare eilandsraadsenquête licht moet werpen op de zaak werd unaniem aangenomen.