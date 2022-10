KRALENDIJK- Op 3 oktober jl. is op Bonaire de Computercursus ‘Klik en Tik: de basis’ is van start gegaan. De cursus wordt verzorgd door de Openbare Bibliotheek Bonaire.

Het gaat om een proefproject waarbij kennis wordt gemaakt met de computer. Participanten aan de cursus zijn klanten van Zorg en Welzijn Groep Bonaire. De computercursus wordt verzorgd door MBO ICT-studenten en is georganiseerd in samenwerking met de werkgroep Digitalisering van het openbaar lichaam Bonaire (OLB).

Tijdens de computercursus worden basis computervaardigheden geoefend. Vragen als ‘Hoe zet ik een computer aan? Hoe kan ik typen? Hoe stuur ik een e-mail?’ worden dan behandeld. De cursus bestaat in totaal uit vijf bijeenkomsten. Op deze wijze maken deelnemers aan de cursus kleine stapjes waarbij verder kennis wordt gemaakt met de computer. Hierbij is te denken aan handelingen zoals het aanzetten van de computer, leren typen en met de muis werken. Ook wordt er geoefend met het maken van een afspraak op www.bonairegov.com. Voor gevorderden deelnemers wordt ook geoefend met e-mailen en veilig internetten.

Digitalisatie

Het OLB is sinds vorig jaar haar werkzaamheden aan het digitaliseren. Dit kan lastig zijn voor minder digitaal vaardige bewoners van Bonaire. De digitalisering beïnvloedt namelijk het dagelijks functioneren van iedereen en de ontwikkelingen gaan erg snel. Hier houdt het OLB rekening mee in haar digitaliseringsproces door continu voorlichting en trainingen te verzorgen aan de gemeenschap. Later in het jaar zal zo ook een tweede basiscursus starten. Wil je ook deze basishandelingen leren? Dan ben je welkom om je tegen die tijd aan te melden. Voor meer informatie over de mogelijkheden kan contact worden opgenomen met de Openbare Bibliotheek Bonaire via 715-5344.