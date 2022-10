Vacature Laundry Medewerker M/V

Haal jij er voldoening uit als alles netjes en schoon is? Heb jij oog voor detail én ben jij op zoek naar een baan?

Als Medewerker Laundry ben jij werkzaam in de wasserij. Hier zorgen jij en je collega’s er dagelijks voor dat de was weer schoon wordt!

Binnenkomende was haal jij uit zakken of karren en ga je sorteren. Kleding zoals broeken en blouses maar ook handdoeken, beddengoed etc. Alles om ervoor te zorgen dat de was mooi schoon en droog wordt en het wasgoed meteen opgeborgen kan worden.

Tot jouw werkzaamheden behoren onder andere:

Vuile was bij binnenkomst registreren;

Sorteren van vuile was;

Invoeren van de was in machines;

Het automatische wasproces in de gaten houden;

Het opvouwen van de was;

Oplossen van kleine storingen aan de transportband zoals bijvoorbeeld het resetten ervan;

Verplaatsen van zakken en karren met wasgoed;

Zorg dragen voor een opgeruimde werkplek.

Verder kunnen er natuurlijk nog allerlei voorkomende werkzaamheden zijn die zich gedurende de dag voor doen, of vragen we je op een andere afdeling bij te springen .

Wat vragen wij?

Je hebt ervaring opgedaan als medewerker in een wasserette of in de schoonmaak, of in een magazijn;

Je bent fulltime of parttime beschikbaar. Je kunt 40 uur werken en ook 32 uur is bespreekbaar;

Je bent op korte termijn beschikbaar om aan de slag te gaan;

Je bent een harde werker met een goede conditie, fysiek zwaarder werkt schrikt jou niet af;

Je hebt er geen problemen mee om je handen uit je mouwen te steken;

Je hebt een flexibele instelling en bent bereid op wisselende tijden te werken, waaronder ook avonden en weekenden;

Tijden zijn in overleg, maar we verwachten dat je kunt inspringen wanneer nodig;

We werken binnen het hotel als een team, samenwerken en communiceren vind jij ook erg belangrijk;

Samen met jouw collega’s maak jij van elke dag een nieuw avontuur.

Wat bieden wij?

Als medewerker van Delfins Beach Resort ontvang je een marktconform salaris.

Solliciteren

Je kunt je sollicitatie richten aan [email protected].

