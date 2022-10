KRALENDIJK – Afgelopen vrijdag bezochten jong en oud de opening van de eerste expositie Boneiru Bibu: Bou di Awam in het Terramar Museum. Daar wordt gevisualiseerd hoe de diverse bevolking van Bonaire vandaag en in het verleden omgaat met de oceaan. De tentoonstelling is te bezichtigen tot en met 4 november.

De expo omvat foto’s van Kenny Ranking, historische artefacten en foto’s geleend van FuHiKuBo en tekeningen van de studenten van Liseo Boneriano. Stacey Mac Donald van het Wereld Natuur Fonds en het team van Terramar Museum, kwamen op het idee om de oceaan centraal te stellen in een expositie.

“De Bonairiaanse bevolking heeft een sterke band met de zee en is er constant mee in contact. Maar het wordt als vanzelfsprekend gezien. We staan er vaak niet bij stil hoe belangrijk en kwetsbaar de zee is. Door middel van dit project willen we alle lagen van de samenleving: van de visser, de kunstenaar, de recreatieve gebruiker, de toeschouwer tot de natuurbeschermer, samenbrengen om bewustwording te creëren voor het waarborgen van het mariene leven.”

Secties

De expositie is verdeeld in een aantal secties. De foto’s van Kenny Ranking laten interacties zien tussen de zee en de bevolking. Je ziet bijvoorbeeld mensen zwemmen, surfen, genietend van het water. “Ik hou ervan om rond te rijden op Bonaire. Via de fotografie kom ik regelmatig met mensen in contact. We praten over de manier waarop zij de omgeving en Bonaire ervaren. Het is een leuk contrast, want normaliter ben ik introvert.” vertelt de fotograaf.

Een ander deel van de expositie weergeeft een stuk geschiedenis van de Bonaire Regatta, de jaarlijkse zeilcompetitie die in oktober wordt georganiseerd, door oude foto’s en programmaboekjes tentoon te stellen. Als je door de oude foto’s en programmaboekjes kijkt, kun je visualiseren hoe het landschap, de demografie en het varen op Bonaire in 55 jaar is veranderd. Deze foto’s en artefacten zijn gedeeld door de stichting FuHiKuBo.

Ook de visie van jongeren komt naar voren. Tijdens biologieles hebben de studenten van Liseo Boneriano tekeningen gemaakt om hun relatie met de oceaan te visualiseren. Hun herinneringen aan de zee en hun beeld over de toekomst van de oceaan werden getekend. Om een dialoog te stimuleren konden bezoekers antwoord geven op de vraag hoe wij als individuen duurzame relaties kunnen hebben met de oceaan. Hun mening werd op papier geschreven en op een bord geplaatst.

Scheepswrakken

Rondom het eiland liggen verschillende scheepswrakken. Een van hen, de Mairi Bahn of Windjammer, zonk in 1912, ligt meer dan 55 meter onder water en is nu een populaire technische duiklocatie.

Toen het schip zonk, werd het boegbeeld verwijderd. In 1952 werd het boegbeeld van JatoBaco gestolen door Lodewijk Gerharts en Jules Heitkönig. Ze plaatsten het op de bar van Hotel Zeebad, het huidige Divi Flamingo Beach Resort.

De Nederlandse marine heeft het boegbeeld twee keer gestolen en naar Nederland vervoerd. Gelukkig keerde het terug naar Bonaire en kwam het in 1990 in handen van kapitein Don Stewart, die de duiktoerisme-industrie van Bonaire oprichtte.

Hij identificeerde zich als een milieuactivist en schilderde daarom zijn vingernagels groen. Janet Thubault, zijn weduwe, leende het boegbeeld in 2016 uit aan Terramar Museum. Grappig weetje: mevrouw Thubault’s vingernagels zijn nog steeds groen. Ook dit boegbeeld is te zien bij de expo.

De tentoonstelling Boneiru Bibu: Bou di Awa is te bezichtigen tot en met 4 november. Deze expo is onderdeel van een tweejarig project waar het Wereld Natuur Fonds in nauwe samenwerking met het Terramar Museum een reeks activiteiten organiseren.