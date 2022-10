KRALENDIJK- Bewoners van het project gelegen aan de Kaya Tanki Matrimonio in de wijk Nikiboko blijven steen en been klagen over het gebrek van verharde wegen.

Vooral bij enige regenval verworden de straten tot een ware modderpoel. Wat veel bewoners dwars zit is dat indertijd wel beloofd is dat de wegen zouden worden verhard. Bij de taxatierapporten die zijn opgesteld, staat nota bene vermeld dat huizen gelegen zijn aan een verharde weg, terwijl dit in werkelijkheid nog altijd niet het geval is.