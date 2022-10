KRALENDIJK- Op vrijdag hebben 40 deelnemers van de Summerschool hun certificaat ontvangen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst bij Hillside hebben de leerlingen hun bewijs van deelname aan de Summerschool ontvangen uit handen van Juffrouw Jane.

De leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool hebben een week lang hard gewerkt aan het verbeteren van hun Nederlands. Met name hebben ze veel geoefend met lezen en praten in het Nederlands. Dit is voor veel kinderen een groot probleem.

Als ze op de SGB komen is het belangrijk dat ze alle lessen (die in het Nederlands zijn) goed kunnen volgen en mee kunnen doen. Het niveau van leerlingen is o.a. door uitval van lessen tijdens de Covid-periode nog onvoldoende.

Leerzaam

Tijdens de Summerschool is de hele week in de ochtend hard gewerkt aan taal. In de middag gingen ze sporten en zijn de leerlingen op excursie geweest. De leerlingen hebben een leuke en bovendien leerzame week gehad tijdens de Regatta vakantie.

De stichting Lezen en Schrijven Bonaire hoopt in de Paasvakantie weer een Summerschool te mogen organiseren.