Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius, Caribisch Nederland, wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie:

Als Unitmanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) 1fte schakel je dagelijks tussen beleid en uitvoering. Je hebt oog voor de praktijk en de wensen van het bestuurscollege. Je draagt bij aan beleid en ontwikkeling en weet als geen ander hoe je de unit mee kunt krijgen in verandertrajecten. Je bent projectleider voor de voorbereiding, opstelling, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het beleid.

De unit Vergunningen toezicht en handhaving is volop in ontwikkeling. Daarnaast zorgt de herziening van de eilandsverordeningen op het gebied van toezicht en handhaving voor nieuwe inzichten. Als unitmanager draag je zorg voor de vertaling van vergunningen, toezicht en handhavingsbeleid naar een uitvoeringsprogramma voor vergunningen, toezicht en handhaving. Daarnaast werk je samen met de beleidsmedewerkers die in de unit werkzaam zijn.

Hoofdtaken:

Je geeft leiding aan de medewerkers van de unit, maakt resultaatafspraken en bent verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen van de unit;

Je bent medeverantwoordelijk voor het VTH beleid. Je stelt samen met collega’s het VTH-Uitvoeringsprogramma op met de daarbij behorende evaluaties;

Je bent verantwoordelijk voor het monitoren en rapporteren van de VTH-uitvoering;

Je bent het eerste aanspreekpunt voor de directeuren en bestuurders voor VTH-vraagstukken en adviseert direct aan het bestuur en bedrijven over de oplossing van (complexe) vraagstukken en casuïstiek.

Vereisten:

Je hebt HBO werk- en denkniveau, waarbij een juridische achtergrond een pré is;

Je hebt minimaal 3 jaar werkervaring in de publieke sector, in een soortgelijke functie; ervaring met werken in het Caribisch gebied is een pré;

Je hebt kennis van de actuele wetgeving op het gebied van de VTH taken op de BES-eilanden of bent in staat die snel tot je te nemen;

Goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.

Kennis en vaardigheden:

Je kan stevig juridisch en zorgvuldig doorpakken, maar je zoekt van nature eerst naar de oplossingsmogelijkheden binnen de informele aanpak;

Je maakt gemakkelijk contact met mensen en je beschikt over goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift. Jouw schriftelijke communicatie is kort en krachtig en voor de ontvanger goed te begrijpen;

Je bent een benaderbare coach voor de medewerkers en je stuurt op resultaat;

Je werkt constructief samen met je teamleiders, ketenpartners, directie en bestuur;

Je beschikt over uitstekende sociale vaardigheden: je bent in staat om te verbinden, te overtuigen en te sturen;

Afwachten past niet bij jou. Je initieert graag zelf en komt met verbetervoorstellen op de (eigen) processen.

Arbeidsvoorwaarden:

Functieschaal 11: minimaal bruto $ 3,698.00 tot een maximum bruto $ 4,809.48 per maand bij een 39.5 uur werkweek. Salarisinschaling is afhankelijk van werkervaring en opleiding.

Solliciteren:



Wil je solliciteren naar de functie van Unitmanager Vergunningen Toezicht en Handhaving bij het Openbaar Lichaam St. Eustatius? We zien dan graag je CV en motivatie tegemoet voor 16 oktober 2022



Deze kan je sturen naar:

Bestuurscollege van St. Eustatius

T.a.v. Unitmanager Interne Dienstverlening

Mw. F. Gibbs

Evertsenweg # 3, St. Eustatius

[email protected]

Voor inhoudelijke vragen over de functie, kunt u contact opnemen met dhr. Anthony Reid, Directeur Economie, Natuur en Infrastructuur: (e) [email protected] (t) + (599) 318-6716.

Meer informatie over de organisatie

Voor meer informatie over de procedure of over de organisatie, kunt u contact opnemen met de afdeling Personeel en Organisatie:

Tel: + (599) 318-2931

Tel: + (599) 318-3391

Email: [email protected]