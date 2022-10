Het Bestuurscollege van het Openbaar Lichaam St. Eustatius, Caribisch Nederland, wenst op korte termijn in contact te komen met kandidaten die geïnteresseerd zijn in de volgende functie.

HR-adviseur – Unit Interne Dienstverlening

Het Openbaar Lichaam Sint Eustatius is in 2019 gereorganiseerd. De uitvoering van deze reorganisatie vindt plaats in een meerjarig ontwikkelingstraject. Met de komende capaciteitsversterking als gevolg van de verbetering van de eilandelijke achterstand, de implementatie van het afsprakenakkoord, de meerjarige uitvoeringsaanpak en een sterk vergrijzende organisatie is de focus van de organisatie om de juiste man op de juiste plek te hebben.

Als ervaren HR-adviseur zet jij je ruime kennis en ervaring in om samen met jouw collega’s verder te bouwen aan de ontwikkeling van de organisatie. Je bent de spil tussen management en medewerkers en bent medeverantwoordelijk voor de algemene HR-ondersteuning.

Je specifieke aandacht gaat uit naar het werving- en selectieproces van het Openbaar Lichaam St. Eustatius. Je draagt eraan bij dat dit proces voor alle betrokkenen helder en transparant is. Je verzorgt de communicatie met de vacaturehouders, directe collega’s en potentiële kandidaten. Ook regel je de recruitment-marketing en de benodigde assessments. Je organiseert en plant het proces, bewaakt de doorlooptijden en zorgt voor de administratieve afhandeling van het gehele traject.



Hoofdtaken van de HR-adviseur:

Ondersteunt bij de uitvoering van het personeelsbeleid;

Adviseert over rechtspositionele en arbeidsvoorwaardelijke regelingen;

Ondersteunt de leidinggevende over personele zaken als werving, selectie, aanstelling, individuele arbeidsvoorwaarden e.d.;

Adviseert over de personele consequenties (formatiewijzigingen, functievorming en taakstructurering en de daarmee samenhangende personele en financiële consequenties, plaatsingen, e.d.) en begeleidt en bewaakt de bijbehorende procedures;

Draagt bij aan de ontwikkeling van specifiek personeelsbeleid en de implementatie daarvan;

Adviseert management over algemene personele aangelegenheden.

Je bent mondeling en schriftelijk sterk in de Nederlandse en Engelse taal en je hebt een dienstverlenende aanpak;

Je bent op de hoogte van toekomstige organisatieontwikkelingen en anticipeert hierop.

Vereisten:

Hbo-opleiding, richting HR Management;

Minimaal 3 jaar ervaring in een vergelijkbare HR-functie;

Beheersing van de Engelse en Nederlandse taal in woord en schrift;

Heeft een hands-on mentaliteit en is medeverantwoordelijk voor het resultaat;

Is een netwerker en enthousiasmeert stakeholders;

Je bent ervaren met het werken in een veranderende omgeving, bij voorkeur binnen een gemeentelijke of overheidsinstelling;

Je hebt actuele kennis van de overheid voor HR geldende (actuele) wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsrecht (rechtspositiebesluit ambtenaren BES);

Je bent ervaren in het werken in een Caribische context.

Arbeidsvoorwaarden:

Tijdelijk voor een proefperiode van een jaar met uitzicht op een vaste aanstelling. De functie is gewaardeerd in schaal 10. De inpassing, met minimaal $ 3,198.12 tot maximaal $ 4,235.13 bruto per maand bij een 39,5-urige werkweek, vindt plaats afhankelijk van ervaring en opleiding.



Solliciteren:



Wil je solliciteren op de functie van HR-adviseur bij het Openbaar Lichaam St. Eustatius? We zien graag je CV en motivatie tegemoet vòòr 23 oktober 2022.

U kunt uw brief richten aan het:



Bestuurscollege van St. Eustatius

T.a.v. Mw. Francisca Gibbs

Unitmanager Interne Dienstverlening

[email protected]

Voor inhoudelijke vragen over de functie kunt u via e-mail contact opnemen met mw. Francisca Gibbs, Unitmanager Interne Dienstverlening: [email protected]

Meer informatie

Voor meer informatie over de procedure of over de organisatie, graag contact opnemen met Personeel en Organisatie:

Tel: + (599) 318-2931

Tel: + (599) 318-3234

Email: [email protected]

Schrijf je in voor de vacature nieuwsbrief Bonaire.nu heeft hét vacatureplatform van het eiland. Wil jij geen vacature missen? Meld je dan hieronder direct aan voor de nieuwsbrief met het actuele vacature aanbod. Deze ontvang je dagelijks in je mailbox. Klik hier om je in te schrijven. En, volg je ons al op instagram? Hier vind je tevens alle laatste vacatures.