KRALENDIJK – De Koninklijke Marechaussee (KMar) heeft op vrijdag 7 oktober een 52-jarige man aangehouden op verdenking van witwassen. De man was voornemens om uit te reizen naar de Dominicaanse Republiek via Bonaire International Airport (BIA). Bij de security check op de luchthaven bleek de man tientallen enveloppen op zijn lichaam verborgen te hebben, met daarin een totaal van bijna twintigduizend Amerikaanse Dollars aan contant geld.

De security medewerker van BIA die het geld aantrof heeft hierop de Douane en Koninklijke Marechaussee ingelicht. Gezamenlijk hebben zij ter plaatse het eerste onderzoek verricht, waarna medewerkers van de KMar de man hebben aangehouden op verdenking van witwassen. Het onderzoek wordt voortgezet door de recherche van de Koninklijke Marechaussee, het geld is ten behoeve van het onderzoek in beslag genomen.

Personen zijn verplicht om de herkomst van contant geld te kunnen aantonen. Indien men een bedrag van tienduizend Amerikaanse Dollars of meer in- of uitvoert moet dit worden aangegeven bij de Douane. De Douane en Koninklijke Marechaussee werken samen in het controleren van goederen en personen bij in- en uitreis van Caribisch Nederland.