KRALENDIJK- De Tourism Corporation Bonaire (TCB) rapporteert een totaal van 10.695 verblijfstoeristen voor de maand september 2022. Dit is een stijging van ongeveer 7%, vergleken met de situatie van September 2019, of wel het laatste pre-Corona jaar.

Bonaire verwelkomde in totaal 5.266 (49%) Nederlandse bezoekers en in totaal 2.190 (20%) bezoekers uit Noord-Amerika. Bonaire zag ook een piek in de aankomsten van bezoekers van buureiland Curaçao, in totaal 1.708 wat neerkomt op 16% van het totale aantal aankomsten. Deze piek is een direct gevolg van verschillende evenementen die op het eiland hebben plaatsgevonden, zoals Dia Di Boneiru, Bonaire Bikers week en Bonaire Music Festival.

TCB monitort dagelijks de toeristische prestaties van Bonaire en vergelijkt net als de regio haar prestaties met de cijfers van voor de uitbraak van COVID-19. Het jaar 2019 was een van de best presterende jaren voor het eiland Bonaire en wordt momenteel door TCB gebruikt als ‘baseline/benchmark’ (referentiepunt) om het toeristisch herstel van Bonaire te meten.

Gemiddelde verblijfsduur

Verder heeft Bonaire een gemiddelde verblijfsduur gemeten voor de Nederlandse markt van 14 nachten en 7 nachten voor de Amerikaanse markt. Daarnaast varieert de dominante leeftijdsgroep van al onze bezoekers tussen de 46 en 65 jaar. In de maand augustus 2022 verwelkomde Bonaire 2 cruiseschepen met in totaal 7695 passagiers.