KRALENDIJK- Pascal Beeren en David Landman hebben restaurant Ocean Oasis op Bonaire per 1 oktober over genomen.

Beeren en Landman kennen elkaar van de Hogere Hotelschool in Den Haag. Beiden hebben een echt horeca hart, als vrienden en kamergenoten spraken ze af ooit samen iets te gaan beginnen. Maar al te vaak verandert dat ooit in een nooit, maar niet bij dit daadkrachtige koppel.

Beide ondernemers hebben hun sporen inmiddels wel verdiend in de Nederlandse Horeca. Beeren, als eigenaar van tweesterrenrestaurant De Bokkedoorns en Landman als horeca ondernemer in de Haagse binnenstad.

“De afgelopen twee jaar hebben erg veel energie gekost en we waren toe aan iets nieuws, een positieve energie. Het is een grote stap en die durf ik alleen te zetten met David. Toen deze kans voorbij kwam zijn we samen naar Bonaire gegaan en zagen het meteen voor ons. Op het moment dat David aangaf de dagelijkse leiding op Bonaire op zich te willen nemen viel alles op z’n plek. We hebben altijd die droom voor ogen gehad en hebben nu ook de ervaring, de slagkracht en het vertrouwen om die droom op een realistische manier uit te laten komen. Nu is de tijd.” Aldus Beeren

Voortbouwen op solide basis

Het duo hoeft niet een geheel nieuw concept te ontwikkelen. Met de overname van de drie jaar jonge club Ocean Oasis maken ze een vliegende start en zijn geenszins van plan alles om te gooien. Landman: ‘Ocean Oasis ligt op één van de mooiste stukjes van Bonaire, Punt Vierkant, het ontwikkelt zich daar enorm. Het heeft alles in zich om een nieuwe hotspot te worden als luxe vakantiebestemming zonder de toegankelijkheid te verliezen. Ik neem de Haagse gezelligheid mee en wij injecteren dat met de kwaliteiten van de keuken en het gastheerschap van sterrenniveau. We werken zoveel mogelijk met lokale mensen en producten, al voorzie ik wel dat we een erg gewilde bestemming gaan worden voor stagiaires. De basis staat als een huis en onze handen jeuken om deze parel aan zee tot volle wasdom te laten komen. Wij werden in ieder geval meteen verliefd op wat er al stond.’