KRALENDIJK- Op diverse sociale en nieuwsmedia is een levendige discussie gaande over de noodzaak tot het hebben van een vergunning voor het organiseren van een zogenaamde boat party in de haven van Kralendijk gedurende het Regattaweekeind.

Vanuit de Multidisciplinaire Maritieme Hub Bonaire, waarin diverse instanties samenwerken, zou de boodschap zijn uitgegaan dat een dergelijk feest, zonder benodigde vergunningen niet zou mogen worden gehouden.

Gedeputeerde Hennyson Thielman van Economie en Toerisme mengde zich in de loop van zaterdag in de discussie. “Niets nieuws onder de zon”, zo meende de gedeputeerde in een post op onder meer Facebook. De gedeputeerde wijst er op dat er altijd een vergunning moet worden gevraagd voor een dergelijk evenement. Dit om te voorkomen dat er anders dan op goedgekeurde ankerpunten wordt aangelegd en om te voorkomen dat, na afloop van het feest, niemand verantwoordelijk kan worden gehouden voor achterblijvend afval.

Oneens

Oppositieleider Clark Abraham (PDB) is het niet eens met de uitleg van de gedeputeerde. “Deze coalitie wil een havenverordening introduceren waardoor het 365 dagen per jaar verboden is in onze haven te zwemmen, te vissen of aan te leggen met een boot”.

De politicus sneerde ook naar de coalitie en gezaghebber Edision Rijna. “Natuurlijk zijn wij maar gewone mensen en geen miljonairs”, aldus Abraham. “Voor ons is gedogen niet op zijn plek”, zegt Abraham met verwijzing naar onder meer het gedoogbeleid van Rijna voor de aanleg van een strand voor het Chogogo hotel, dat daarvoor nog niet over een vergunning beschikte.