KRALENDIJK- Tot ergernis van de PDB fractie in de Eilandsraad van Bonaire, is een door de rode fractie aangevraagd openbare eilandraadsvergadering met als belangrijkste punt de Integriteit en de angstcultuur welke zou heersen onder ambtenaren van het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB), verworden tot het allerlaatste agendapunt op een al geplande andere vergadering.

“Naar aanleiding van onlangs openbaar geworden rapporten en publicatie in Follow the Money omtrent bestuurlijke integriteit en angstcultuur binnen het OLB, verzocht onze fractie -3 van de 9 zetels in de Raad- een Spoeddebat. Wordt ons verzoek door de Gezaghebber die tevens voorzitter is van de Eilandsraad als LAATSTE agendapunt toegevoegd voor de Raadsvergadering op dinsdag 11 oktober a.s. om 20:00. Laaste!”, zegt Abraham in een verklaring op Facebook.

De PDB fractieleider zegt niet anders te kunnen constateren, dan dat door de gezaghebber blijkbaar geen enkele urgentie wordt gezien in het behandelen van het onderwerp, wat de PDB juist wel van belang acht.