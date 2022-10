KRALENDIJK- De start van de voorlichtingscampagne rondom huiselijk geweld en kindermishandeling met het thema schaamte vond in september plaats. Centraal in de campagne staat een korte film van vier delen, waarin een gezin wordt gevolgd.

In de film zie je de problemen die het gezin meemaakt en hoe hierop door de omgeving wordt gereageerd. Deel 1 van de film ging over de aanval op de ander. Deel 2 van de film laat meer zien over de thuissituatie en hoe de moeder van Oscar vlucht voor haar problemen.

Bekijk hieronder ook deel 1: