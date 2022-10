KRALENDIJK – Het speciale cyberteam van Korps politie Caribisch Nederland wil toegroeien naar een strategie om betere ondersteuning te kunnen bieden bij het bestrijden van cybercriminaliteit.

De strategie, waar het KPCN naar toe wil groeien, staat omschreven in een casestudie. In het stuk ligt de tactische focus op slachtoffers, daders & infrastructuur om cybercrime holistisch aan te pakken, de operationele focus op vaardigheden en de intelligencebeeld & uitvoering die de TDO & CCU functioneel maken. Het wordt afgesloten met de doelen en visies voor de toekomst van het digitale opsporingsspecialisme in Caribisch Nederland.

Digitalisering heeft de politie weliswaar betere instrumenten gegeven om criminaliteit aan te pakken en mensen sneller en efficiënter de hulp te bieden die zij nodig hebben, maar het heeft criminelen ook de middelen gegeven om met dezelfde efficiëntie criminaliteit te plegen. Zonder behoorlijke handhaving blijft het publiek kwetsbaar voor allerlei soorten cyberaanvallen.

Het cyberteam van het Korps Politie Caribisch Nederland is uniek in het Caribisch deel van het Koninkrijk en zoekt actief (internationale) samenwerkingen met korpsen, organisaties en partners die ze hierin weer ondersteunen. Daarmee versterken zij het KPCN en de bevolking van de BES-eilanden om veilig, alert en goed geïnformeerd te blijven over cybercrime.

De casestudy is geschreven door kwartiermaker Cyber, Erik van de Sandt, coördinator Team Digitale Opsporing, Elston Martis, hoofd Opsporing, Alwyn Braaf, chef Opsporing, Steven Senior en hoofd Informatie, Melvin Sint Jago van het Korps Politie Caribisch Nederland.

Bezoek deze link om de volledige casestudy te lezen: https://www.politiecn.com/nieuws/2022/oktober/digitale-opsporing-in-caribisch-nederland-een-cybercrime-casestudy.html