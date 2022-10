KRALENDIJK- Het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) roept burgers op waakzaam te zijn tegen de ziekten die kunnen worden overgebracht door geïnfecteerde muggen.

Tijdens het regenseizoen, als er plassen water blijven staan, is er grote kans dat de betreffende mug gaat broeden. “Dengue, Chikungunya en Zika worden overgedragen door één soort mug, de Aedes aegypty, ook wel de Denguemug genoemd. Deze mug leeft vooral in huizen en tuinen van mensen. De vrouwtjesmug prikt mensen om bloed op te kunnen zuigen die zij nodig heeft om haar eitjes in haar lichaam te voeden. Daarna zoekt zij voorwerpen met water erin om haar eitjes in te leggen. De Denguemug heeft een sterke voorkeur voor kunstmatige voorwerpen met gladde wanden en helder water”, zo legt het OLB uit.

De meest effectieve manier om Dengue, Chikungunya en Zika te voorkomen is om alle plaatsen waar muggen kunnen broeden te verwijderen. De mug legt haar eitjes in stilstaand water, zoals in plastic bakjes, autobanden, flessen, blikjes en emmers waar regenwater in blijft staan. De Afdeling Publieke Gezondheid roept daarom iedereen op om regelmatig alle voorwerpen die water kunnen bevatten in en rondom huis te controleren en op te ruimen.

Beschermende kleding

Het OLB wijst er ook op dat het verder belangrijk is te voorkomen dat men gestoken wordt door de mug. “Draag gedurende de regentijd bedekkende kleding, gebruik een sterk muggenwerend middel (zoals DEET) en houd uw huis vrij van muggen door het gebruik van screens en eventueel door binnen te sprayen.

De Afdeling Publieke Gezondheid Bonaire van het OLB meldt dat er op dit moment nog geen signalen zijn van circulatie van Dengue, Chikungunya of Zika op Bonaire, maar dat betekent niet dat hier geen verandering in kan optreden.