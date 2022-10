KRALENDIJK – Het KPCN organiseert op vrijdag 04 november 2022 een opruimactie van de beslagruimte van het politiebureau.

Het gaat om goederen of voertuigen waarvoor een rechterlijke beslissing tot vernietiging bestaat en/of die onttrokken moeten worden aan het verkeer.

Van enkele in beslag genomen goederen en voertuigen zijn de eigenaren niet bekend. Om die reden roept het KPCN de bevolking op waarvan goederen of voertuigen in beslag of bewaring genomen zijn, zich te melden via mail [email protected] , via telefoon (+599) 715 8000 of op het politiebureau op Kaya Libertador Simon Bolivar 4.

Als eigenaar dient u zich te melden met een eigendomsbewijs. Denk hierbij aan een geldig rijbewijs en bewijs van verzekering. De eigenaren van in bewaring genomen goederen en/of voertuigen die wel bekend zijn bij het KPCN, zullen de komende tijd bericht ontvangen.

Alle goederen en voertuigen die op zondag 30 oktober 2022 nog niet zijn opgehaald, worden in de schoonmaak van vrijdag 4 november 2022 vernietigd.