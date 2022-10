DEN HAAG – De gezaghebbers van Bonaire, Sint Eustatius en Saba krijgen als het aan de Nederlandse regering ligt de bevoegdheid om een woning te sluiten als de openbare orde rond het pand in geding is of dreigt te worden verstoord.

Het wetsvoorstel dat deze sluitingsbevoegdheid in de Gemeentewet moet regelen heeft minister Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid vandaag naar de Tweede Kamer gestuurd en moet gelden voor Nederland en de drie Caribische eilanden onder Haags gezag.

Minister Yeşilgöz-Zegerius: “Om de veiligheid van buurtbewoners te vergroten is het van cruciaal belang dat burgemeesters en gezaghebbers de juiste instrumenten hebben om in actie te komen. Op dit moment kan dat niet altijd. Dit voorstel geeft hen wel de mogelijkheden om te handelen en een woning te sluiten door dit duidelijker en met juridische waarborgen te regelen.”

Bevoegdheid

Nu mogen burgemeesters en gezaghebbers een woning sluiten bij verstoring van de openbare orde door gedragingen in die woning. Dan gaan het om ernstige woonoverlast.

Die bevoegdheid blijkt niet in alle gevallen toereikend. Zo werden in Nieuwstadt explosieven gegooid naar een woning van een lid van een motorbendelid. Het bleek toen niet mogelijk de woning te sluiten omdat sprake moet zijn van verschillende soorten ernstige overlast, die zich met grote regelmaat en langdurig voordoen in een woning. Voor zover mogelijk zoeken gezagsdragers voor een sluiting daarom nu nog hun toevlucht tot een noodbevel.

Om wijken veilig te houden, is het belangrijk dat een burgemeester of een gezaghebber de openbare orde kunnen bewaren of herstellen in verstoorde situaties.

Met deze uitbreiding kunnen burgemeesters en gezaghebbers wel in actie komen als zoiets gebeurt. De Tweede en Eerste Kamer moeten het wetsvoorstel nog behandelen.