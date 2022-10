KRALENDIJK – Het is dierendag vandaag! In samenwerking met van den Tweel Supermarket staat Fundashon Kunuku Kakelvers klaar om donaties in te zamelen voor hun organisatie.

Wil je ook doneren? De dames zijn er tot 20.00uur vanavond! Je kunt een donatie doen in de vorm van geld of je kunt producten in de winkel kopen en deze inleveren bij de dames van de organisatie!

